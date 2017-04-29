「一姊」盧曉晴Cyber賽 連3場爭逆轉勝

盧曉晴決賽輪再爭落後3桿逆轉勝。(中央社資料照)

日巡(JLPGA)Cyber Agent高球賽今天(29日)進行次輪，以並列第2出發的蔡佩穎，這輪失常打出78桿(+6)，落後差距從1桿擴大到6桿，難圓日巡生涯首冠美夢；「台灣1姊」盧曉晴揮出平標準桿72桿，以總桿142桿(-2)躍居單獨第6，取而代之加入爭冠行列，明天決賽輪爭奪逆轉勝。

日本女將大和笑莉、鈴木愛與韓國好手金荷娜，同以139桿(-5)並列領先，盧曉晴只落後3桿。

這也是盧曉晴連續3場有機會爭奪逆轉勝，前2戰在Alice公開賽落後4桿情況下，於決賽輪揮出68桿贏得本季首冠與日巡生涯第13冠；上周富士產經高球賽前兩輪並列第8，落後領先者3桿，可惜決賽輪只交出73桿，最終以並列第18作收；明天再向落後3桿爭奪逆轉勝叩關。

蔡佩穎前兩輪心情如洗三溫暖，首輪揮出本季最佳成績67桿並列第2，燃起爭奪日巡首冠希望，不料次輪卻花掉6桿，把前一天賺到的5桿花光，還倒賠1桿，以總145桿退居並列第13，決賽輪只求先爭前10，再伺機搶攻更佳排名。

台灣另2位女將姚宣榆今天揮出71桿，以146桿並列第23，劉依貞打出平標準桿72桿，以147桿並列第35，台灣4女將全部晉級明天最後1輪決賽。

(中時電子報)