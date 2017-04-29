深宮大內高手開「讚」！歡慶博物館日 5月遊故宮有好康

北部院區搶先登場的是「一日故宮人—窺探文物保存工作」，由故宮專業文物保存維護及科學檢測專家帶領幼童體驗文物保存工作，一窺博物館幕後運作的秘辛。(圖/國立故宮博物院)

故宮專業文物究竟是如何保存維護？科學檢測專家帶領幼童體驗一日文物保存工作。(圖/國立故宮博物院)

每年的5月18日為「國際博物館日」，故宮將於當天開放南北院區免費參觀外，今(29)日也在北部院區搶先舉辦「一日故宮人—窺探文物保存工作」，由故宮專業文物保存維護及科學檢測專家帶領幼童體驗文物保存工作，一窺博物館幕後運作的秘辛；此外，故宮也於臉書粉絲頁發起「大人版的一日故宮人」，用「讚」呼喚隱身於深宮的大內高手。

國際博物館日今年主題為「博物館與爭議性歷史：在博物館敘述難以言說的故事」，世界各地的博物館均共同響應開放當日免費參觀等活動，而故宮除5月18日開放入館，也將於5月13日、5月14日周末開放國人憑身分證明文件免費參觀故宮北部院區(正館)與南部院區展覽，即日起也將舉辦一系列「博物館的秘密」共20場次活動。

北部院區今日搶先登場的是「一日故宮人—窺探文物保存工作」，帶領幼童體驗文物保存工作，而國立故宮博物院官方臉書粉絲團也發起「大人版的一日故宮人」，於限期內按讚人數達標就將加場舉辦；另即日起到6月24日期間，其他精彩活動包含播放博物館幕後故事的「518博物館的秘密電影欣賞」、讓孩童親身體驗傳統西藏飲食文化與服飾的「清代貴族帶你去露營！藏式酥油茶DIY及蒙藏服飾體驗」、增進親子互動的「大藝術、小偵探－志工爸媽說故事活動」、推廣手語導覽服務的「跨越障礙．欣賞美麗─聽障觀眾邀訪」等活動。

故宮南院亦以「深宮祕辛 南院傳」為主題，首度推出燒腦級實境遊戲「國寶偵探解密挑戰」，以十道耐人尋味的謎題及線索，喜歡偵探解謎的觀眾可於展廳內細細探索、觀察文物尋找出最後祕寶；另外針對親子觀眾推出「文物的秘密旅行—文物包裝DIY」體驗活動，透過親手操作，認識文物運送過程中的安全及嚴謹；以及「騙了皇帝的贗品─南亞美玉仿作解密」、「古畫整容大揭密-發掘故宮藏畫中幾種修補的類型」2場專題講座。

此外故宮南院5月份每週日下午3點皆有精彩的「邂逅南院─故宮下午茶」表演藝術活動，包含長號、爵士樂、長笛與吉他等室內樂，還有哈佛大學鱷魚合唱團的巡迴演出，共同歡度很「博物館」的五月天。

(中時電子報)