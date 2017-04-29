中市汙水處理施工挖斷瓦斯管線 3人燒燙傷

台中市西屯區今天下午發生汙水處理施工不慎挖斷瓦斯管線，管線火舌竄出約5米高，造成3人燒燙傷。（盧金足翻攝）

台中市西屯區上安路附近今天（29日）下午3點半發生汙水處理施工不慎挖斷瓦斯管線，造成管線火舌竄出，火舌約5米高，消防局獲報後到場布署水線搶救，由於周遭有建築物，立即在兩旁布署水線防護，現場有3名員工遭受1度的燒燙，送醫治療。

消防局黎明分隊下午3點33分接獲報案，欣中天然瓦斯也於3點57分到場處理，由於18日西屯區寧夏路也同樣發生施作汙水下水道工程，瓦斯管線被挖破損並起火意外，當時造成1人受傷，10日內即發生兩起挖斷瓦斯管線的公安意外。

消防局表示，總計派遣第6大隊、黎明、西屯、中港及水湳分隊共計出動消防車9輛、救護車2輛、消防人員23名，由第6大隊組長沈建民帶隊搶救。

因火舌急速竄出，造成3名員工受傷，3人意識都清楚，傷勢以脖子、臉部及雙手為主，送往台中榮總救治，全為1度燒燙傷為1度8%到20%的燒燙傷。

(中時)