犀利防災核力保安 新北市多元防災宣導日

新北市消防局今天在萬里國小舉辦多元防災宣導活動。（王揚傑翻攝）

新北市消防局今天在萬里國小舉辦多元防災宣導活動。（王揚傑翻攝）

新北市消防局今天在萬里國小舉辦多元防災宣導活動。（王揚傑翻攝）

為協助民眾建立正確防災觀念，落實平時各項防災準備，新北市消防局於今（29）日下午1時在萬里國小舉辦「106年度『犀利防災，核力保安』多元防災宣導日活動」，活動現場設有多元的闖關宣導攤位，並安排摸彩活動，由新北市政府秘書長許育寧擔任抽獎貴賓，讓完成闖關的民眾，能將豐富的獎品和防災知識帶回家。

本次宣導特別強調緊急避難包、居家防災地圖及核安宣導3大主軸，鼓勵民眾平時即備妥緊急避難包，於災害來臨時，能立即帶著緊急避難包，依循防災地圖的指引進行避難。

活動現場設有核安宣導專區，由新北市政府、原能會、台電公司、陸軍第六軍團指揮部等單位共同合作，進行專業的核安宣導，以活潑的互動方式提升參與民眾的核安知能。

許育寧表示：藉由多元的防災宣導及寓教於樂的體驗活動，必能使民眾深刻了解平時防災準備的重要，並學習正確防災知識，整體建立多元防災觀念，使全民防災的推動落實達成。

(中時)