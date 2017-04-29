被點名當徐巧芯花童 顏寬恒笑咪咪回應了
政壇今年喜事不斷，繼時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷完婚後，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯年底也將和網媒「網路溫度計」總監劉彥澧結婚；曾大搞KUSO對徐示愛的網路紅人「A濫」林雅強，在此消息傳出後於臉書PO文，點名想看立委顏寬恒擔任花童，結果竟釣到顏親自回應。
林雅強在和徐巧芯示愛後，兩人去（2016）年終於被「送作堆」，一起主持網路節目《紅芯A-真心話大冒險》，當時他們就邀請過顏寬恒擔任來賓；而日前傳出徐即將結婚的消息後，林表示，若對方能請到顏當花童，就要包6萬元紅包。
沒想到林雅強這個無厘頭的要求，竟引來顏寬恒前往其po文底下留言回應，「這工作好像不太適合我，我可以祝福就好嗎？」文末還附上3個笑臉圖示。
對此，《聯合報》指出，顏寬恒是由辦公室工作人員告知，才曉得自己被點名，並決定親自回應。其實，顏寬恒雖然工作忙碌，仍會抽空了解網友的想法，除了玩臉書外，他甚至還有PTT帳號。
(中時電子報)
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