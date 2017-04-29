澎湖花火節 望安施放煙火、野放綠蠵龜

小海龜，祝你平安順利回到大海的家，我們明年再相會。（陳可文攝）

29日澎湖望安鄉最熱鬧，花火節跨海施放煙火、中社花宅古厝揭牌，縣府也與望安鄉公所攜手舉辦「龜鄉．歸鄉」活動，野放11隻救傷復原綠蠵龜，上萬人擠爆望安島，大家瘋狂一整天。

昨天是望安鄉的大日子，望安國小歡慶百周年校慶，島上鄉親們總動員擴大慶祝，號召全鄉5校聯合童趣運動大會，也邀請歷年校友回娘家，敲響校慶紀念鐘，留下永恆的回憶。

澎湖縣府旅遊處共襄盛舉，將年度最夯的海上花火節特地移師望安島施放煙火，12吋高空砲璀璨煙花呼嘯天際擦亮寂靜星空，整座望安島壟罩在一片浪漫氣氛中。

澎湖縣遊艇公會更力挺到底，出動20多艘遊艇滿載2000多人登島同樂，頓時整座望安島擠爆上萬人潮，人山人海搶搶滾。

文化部正式公告登錄為全國第1個保留完整的漢人重要聚落望安鄉中社花宅古厝，昨日鄉公所也應景舉辦「百年古厝戀戀花宅展」，活動揭牌迎賓。

現場最大賣點，縣府農漁局、望安鄉公所及澎湖水試所特別舉辦了「龜鄉．歸鄉」活動，選定網垵口沙灘野放11隻珍貴保育類綠蠵龜。

11隻綠蠵龜中有10隻是於104年在望安鄉沙灘尋獲卵窩已孵化卻無法自行爬出的小龜寶寶，另1隻是漁民救獲，經過搶救後送往海龜救傷中心救護收容，兩年多悉心照料後已長大成龜，個個健康強壯，體長約30公分、體重達3公斤。

縣長陳光復、副議長陳雙全、望安鄉長許賢德等偕同上百名鄉親齊聚沙灘，簇擁著一隻隻綠蠵龜護送游向大海，大夥吶喊加油打氣祝福海龜們平安返回大海的家，但見小龜頻頻回首點頭，彷彿感恩道謝人類永遠的好朋友。

(中時)