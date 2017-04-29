前2站暖身完成 陳傑、向俊賢台北站秀身手

2017亞洲田徑大獎巡迴賽。中華隊選手鄭兆村(後左1)、黃士峰(左前1)、向俊賢(右2)、陳傑(右1)（驊采整合行銷提供）

4月征戰中國大陸金華站與嘉興站，2017亞洲田徑大獎巡迴賽30日來到最後一站台北站，同時也是亞洲田徑大獎首度登台，我國里約奧運跨欄一哥陳傑、跳高好手向俊賢調整到位，目標突破前兩站成績，為接下來的台北世大運做好準備。

AAA亞洲田徑總會辦理的一級國際田徑賽事，2017亞洲田徑大獎巡迴賽首增台北站，邀請里約奧運跳遠金牌韓德森(Jeff Henderson)、美國短跑名將羅傑斯(Michael Rodgers)、印度標槍名將邱帕拉(Neeraj Chopra)、烏茲別克跳高女將杜薩諾娃(Dusanova Nadiya)，3站單項總成績最佳的選手將獲1500美元獎金。

27日比完嘉興站旋即歸國，陳傑前兩站400公尺摘銅，不過賽程安排在晚間9點讓他花了不少時間適應，尤其為了備戰世大運，多半訓練都排在下午，回到台北站主場，陳傑反倒較有把握，「也一併可以提前適應跑道，為世大運暖身。也希望自己成績能穩定一點。」

前年全運會跳出2公尺29，我國跳高紀錄保持人向俊賢，則朝突破前兩站成績，「這兩站有抓回比賽感覺，主要是要突破心理障礙，畢竟很久沒跳這麼高。」對他而言，現在的高度又是另一個挑戰，「對我來說就像個門檻，但跳過了就會越來越好。」

(中時電子報)