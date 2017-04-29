桃園中壢高一生 疑課業壓力跳樓輕生

桃園市中壢區1所高中1年級學生，疑似課業壓力太大，24日周一放學時從4樓教室陽台跳下，經送醫搶救後因多處骨折及內出血，送醫後仍不治。校方表示，學生課業程度中等，但個性較為內向，事發後已向全校學生說明並輔導。

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(中時)