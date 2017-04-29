7旬男合歡山失蹤月餘 今尋獲屍骨

▲嘉義70歲戴姓男子駕駛的白色賓士轎車，經山難搜救隊發現，在合歡山昆陽停車場附近山谷中的茂密樹叢內。（警方提供）

▲嘉義失蹤男子駕駛的白色賓士轎車，墜谷後撞及樹叢，車頭全毀。（警方提供）

▲嘉義失蹤男子車輛墜落地點─台14甲線28.3公里轉彎護欄缺口處。（警方提供）

上月24日自行開車欲至花蓮訪友，失蹤月餘的嘉義縣竹崎鄉70歲戴姓男子，今〈29〉日經警消及山難搜救隊在合歡山昆陽停車場附近山谷中的茂密樹叢，發現該輛白色賓士轎車，駕駛座內有具腐爛的遺體骨骸，車輛及穿著衣物，經家屬確認是戴男所有，但仍待檢警相驗比對，以釐清確實肇事原因。

根據戴姓男子的家人向警方報案指出，家住嘉義縣竹崎鄉的70歲戴姓男子，於3月24日向家人表示要去花蓮訪友，駕駛白色賓士轎車外出後即音訊全無，因家人遍尋不著，所以在30日向警方報請協尋。

仁愛警分局接獲嘉義竹崎分局轉報協尋失蹤人口後，隨即派員調閱台14甲線沿途監視器，發現24日下午2時54分戴姓男子確實有駕駛白色賓士轎車路過台14甲線18公里翠峰派出所前，但卻未再通過武嶺、合歡山莊路段，警方懷疑失蹤地點應在翠峰至武嶺之間，因而啟動搜救勤務。

經仁愛警分局、消防分隊及及神鷹山難搜救隊歷經廿幾天，兵分多路搜救尋找，郤因最近天候不佳，山區陰雨濃霧，徒勞無功，直至今天天氣放晴，山區視野開闊，經神鷹山難搜救隊清境中隊的隊員在昆陽停車場制高點，發現台14甲線28.3公里下方的山谷樹叢內，隱約似有白色物體，懷疑應是轎車。

於是由隊員以繩索攀越至山谷，全面展開搜尋，果發現有輛白色賓士轎車翻落在樹叢內，車頭已全毀，經核對車籍號碼，就是戴姓男子所駕駛的車輛，且駕駛座上也有具遺體，但已腐爛只剩枯骨。

警方據報，隨即通知家屬前往指認，初步根據死者家屬所述，車輛及身上衣物都是戴姓男子所有無誤，但仍待檢警進一步相驗、確認身分和死因。

警方依據現場狀況推估，疑是當天戴姓男子駕車途經台14甲線28.3公里處，因該處為急轉彎處，又是護欄的空隙，研判可能當時山區濃霧，影響視線，導致駕駛誤判，不慎墜谷，但確實原因仍待警方進一步調查釐清。

(中時)