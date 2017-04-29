石頭製的滿漢全席超逼真 民眾看到喊餓
集結兩岸奇珍異石的「海峽兩岸賞石文化交流展」堪稱兩岸賞石盛事，自去年遠征大陸內蒙阿拉善，今天再度回到花蓮舉辦，展出內容價值更勝以往，其中由中國觀賞人協會帶來的「滿漢全席」68道石料理最受民眾喜愛，逼真效果讓民眾稱奇，直呼：第一次看石頭看到肚子餓！
「亞太地區，奇雅石盛宴！」文化局長陳淑美指出，匯集兩岸賞石同好，各方石友不藏私分享，中國大陸更帶來億萬年前國寶級古生物化石，搭配全新技術的3D動漫互動展示設備，讓古生物活現在展覽中，結合藝術與科學，極富教育意義。
今年展出方式有別於以往，以生活美學概念融入展示空間，呈現古典與現代交融的視覺意象，強調賞石在日常生活上的應用，分別由台灣展出350件、中國大陸帶來近100件作品，即日起於石雕館、美術館兩大展場展出至6月11日，並規劃私房景點導覽專車，串聯縣內5處賞石景點。
興起於清代的一種大型宴席「滿漢全席」，以千年靈芝為中心，以零食、主食、水果和甜點為配餐，組成一桌萬壽宴，是展區內最受矚目的作品，既有宮廷菜肴特色，又有地方風味的精華，技藝精湛的風格，將中華古代烹飪文化活靈活現的展示在眼前，逼真程度讓民眾大呼，彷彿聞到食材的香味，真想咬一口！
大陸代表團長同時也是中國觀賞石協會副秘書長鍾長海肯定今年展覽舉辦得有聲有色，樹立兩岸新的賞石風格，並表明願意與台灣石友共創東方一派中華賞石文化理念，兩岸賞石交流展勢必要持續辦理下去。
(中時)
關鍵字：海峽兩岸賞石文化交流展、滿漢全席
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