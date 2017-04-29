《放眼天下》 英川通話2.0 操作大失敗？

《放眼天下》4/29 精華搶先看

北韓再試射 促川普請金正恩吃漢堡? 學者:特製燒肉泡菜堡 可能有機會…

聯合國安理會28日召開外長會議，北韓該戰該和引發激烈交鋒！北韓29日再度試射飛彈，嚇得東京地鐵首度停駛十分鐘！美軍航母卡爾文森號也在北韓試射半小時內駛離日本長崎，航向朝鮮半島，與南韓高強度軍演，大陸外長王毅呼籲，若不管控半島局勢，恐怕會擦槍走火，對話談判是唯一出路。川普請金正恩吃漢堡的可能性因此升高了嗎？淡大戰略所助理教授黃介正在中視《放眼天下》節目中表示，如果為北韓特製燒肉泡菜堡，是有機會的，只要條件談妥，美朝雙方有可能循90年代前例恢復對話。

英川通話2.0操作大失敗？ 學者:究責國安團隊.撤換發言人！

中視《放眼天下》節目本集深度探討，金正恩再度試射飛彈，探測美中底線，但就在習川攜手解決北韓問題，美中越來越「麻吉」的同時，小英總統突然拋出英川再次通話的議題慘遭打臉！陳一新教授認為，應該要追究國安團隊的責任，甚至要撤換發言人！戰略專家賴岳謙則分析，蔡政府可能是要藉川普進行威脅！而比起表錯情的小英，郭董反倒在2天內兩度進出白宮，經濟學家馬凱認為，這可能是川普百日政績中，唯一的一張漂亮成績單！

4/29《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、、淡大戰略所助理教授黃介正等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)

中視《放眼天下》22:00起直播