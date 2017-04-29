霍建華女兒出生後…同劇女星爆他私下態度

霍建華、林心如今年升格當爸媽。(本報系資料照)

胡可透露霍建華當爸後，嘴角總是不經意上揚。(取自新浪娛樂)

霍建華、周迅主演新戲《如懿傳》歷經8個多月拍攝，即將進入殺青階段，近日劇組舉辦探班，雖然霍建華未現身，仍是媒體關注焦點，還被同劇女星大爆料，揭開霍建華不同於高冷外表，私下真面目，讓粉絲意外男神竟也有這樣一面。

在劇中飾演霍建華妃子的大陸女星胡可坦言，首次與霍建華合作，剛開始會覺得他有些高冷，但熟了之後發現霍建華其實很好玩，不僅笑點低，而且什麼都愛聊，還加碼爆料其實霍建華是個超級奶爸。

胡可稱霍建華在女兒出生後回到劇組，嘴角總是不經意上揚，還自豪表示不管餵奶、換尿布還是洗屁屁都能獨立完成，讓胡可不禁大讚他是超級奶爸。

另外霍建華也被女星辛芷蕾、童瑤吐槽「愛加戲」，稱霍建華其實很愛玩，會突然在對戲時自己加台詞，想看對手能不能接住，有一次童瑤接住了，霍建華自己在那笑不停。

(中時電子報)