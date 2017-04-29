霍建華女兒出生後…同劇女星爆他私下態度
霍建華、周迅主演新戲《如懿傳》歷經8個多月拍攝，即將進入殺青階段，近日劇組舉辦探班，雖然霍建華未現身，仍是媒體關注焦點，還被同劇女星大爆料，揭開霍建華不同於高冷外表，私下真面目，讓粉絲意外男神竟也有這樣一面。
在劇中飾演霍建華妃子的大陸女星胡可坦言，首次與霍建華合作，剛開始會覺得他有些高冷，但熟了之後發現霍建華其實很好玩，不僅笑點低，而且什麼都愛聊，還加碼爆料其實霍建華是個超級奶爸。
胡可稱霍建華在女兒出生後回到劇組，嘴角總是不經意上揚，還自豪表示不管餵奶、換尿布還是洗屁屁都能獨立完成，讓胡可不禁大讚他是超級奶爸。
另外霍建華也被女星辛芷蕾、童瑤吐槽「愛加戲」，稱霍建華其實很愛玩，會突然在對戲時自己加台詞，想看對手能不能接住，有一次童瑤接住了，霍建華自己在那笑不停。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。