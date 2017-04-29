280件假綁架詐騙 近8成肉票都是「兒子」

台中市警察局製作為電影「紅衣小女孩」劇中林姓小妹，擔任小女警在戲中解救與詐騙集團周旋的弟弟，超萌演技，令人印象深刻。（張妍溱翻攝）

台中市警局刑警大隊統計近3年詐騙數據及類型，其中280件案例，詐騙集團「假綁架」名單出爐，肉票角色居冠是「兒子」，佔了223件，第二是「女兒」、第三名是「姪子」，詐團還常用「媽媽救我！」製造肉票遭毆打哭喊聲音，讓被害人無所適從依照指示匯款、丟包交付贖金或購買遊戲點數付款。

刑大經濟組統計，2014年到今年3月受理280件假綁架詐騙案件分析，詐騙集團謊稱綁架肉票對象，其中「兒子」角色竟達223件，其次為「女兒」27件、「姪子」8件、「兄弟」6件、「孫子」4件、「父母」2件、「女朋友」2件，另「丈夫」、「女婿」各1件。

警方指出，一名退休黃姓男子接到兒子遭綁架的電話，依照歹徒指示至超商購買遊戲點數所幸店員機警通報警方勸導，才保住退休金老本；另名林姓老翁，也接獲女婿被擄走電話，心急如焚拿10萬元依歹徒指示丟包路旁付贖，返家打給女兒才知道女婿在上班沒被綁架發現遭詐騙；雖是詐騙老哏卻仍有人受騙上當。

為幫民眾守好荷包，台中市警察局製作一支微電影《紅衣小女孩》，劇中林小妹擔任小女警，在戲中解救與詐騙集團周旋的弟弟，超萌演技，令人印象深刻且熟記假綁架伎倆，提升民眾防詐觀念。

(中時)