台中教會首度辦就業博覽會 700位求職者參加

旌旗教會首次舉辦就業博覽會，有16家廠商受邀參與共釋出155個職缺，現場湧入700位求職者參加面試。（張妍溱攝）

旌旗教會與16家企業主合作舉行就業博覽會及職涯專題講座。（張妍溱攝）

台中市南屯區旌旗教會今天首次舉辦就業博覽會，有16家廠商受邀參與共釋出155個職缺，現場湧入700位求職者參加面試，畢業季即將來臨，其中不少社會新鮮人找工作，現場舉辦專題演講讓教會開啟企業主與青年求職者媒合交流平台。

活動發起人的匯豐銀行資深副總經理莊懷德表示，目前企業主重視求職者的就業態度，並著重品格養成，因此求職者找到更深層的工作意義與使命感也是企業主所希望，工作能力可以再進行訓練。

其中就業博覽會現場，兒童教會輔導老師職務頗吸引年輕朋友目光；一名求職者李同學表示，從小在教會長大，教會一項注重品格培養課程，讓他明白好的品格從小培養，可以在社會奠定基礎，讓他深切且足夠能力來回應教會的需要，期待未來能在教會為兒童教育服務。

就業博覽會中舉辦專題演講，有助於年輕人經由講座了解職涯發展趨勢及各領域工作實務經驗，找到自己的定位及熱情所在，透過博覽會讓求職者與求才廠商直接溝通，直接了解產業狀況和就業動態。

(中時)