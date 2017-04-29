台中教會首度辦就業博覽會 700位求職者參加
台中市南屯區旌旗教會今天首次舉辦就業博覽會，有16家廠商受邀參與共釋出155個職缺，現場湧入700位求職者參加面試，畢業季即將來臨，其中不少社會新鮮人找工作，現場舉辦專題演講讓教會開啟企業主與青年求職者媒合交流平台。
活動發起人的匯豐銀行資深副總經理莊懷德表示，目前企業主重視求職者的就業態度，並著重品格養成，因此求職者找到更深層的工作意義與使命感也是企業主所希望，工作能力可以再進行訓練。
其中就業博覽會現場，兒童教會輔導老師職務頗吸引年輕朋友目光；一名求職者李同學表示，從小在教會長大，教會一項注重品格培養課程，讓他明白好的品格從小培養，可以在社會奠定基礎，讓他深切且足夠能力來回應教會的需要，期待未來能在教會為兒童教育服務。
就業博覽會中舉辦專題演講，有助於年輕人經由講座了解職涯發展趨勢及各領域工作實務經驗，找到自己的定位及熱情所在，透過博覽會讓求職者與求才廠商直接溝通，直接了解產業狀況和就業動態。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。