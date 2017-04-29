小港農會辦模範媽媽表揚 還有在地農產可嘗鮮

母親節將屆，高市小港區農會舉辦模範媽媽表揚，也邀請到農業精靈「高通通」，其Q版萌樣吸引大小朋友爭相拍照，讓民眾開心歡慶母親節。(劉宥廷翻攝)

農會也在現場安排農特產展售，推廣有機栽培、在地農產，還有1元競標、滿額送好禮，讓民眾品嘗高雄最鮮的在地農產。(劉宥廷翻攝)

母親節將屆，高市小港區農會舉辦模範媽媽表揚，也邀請到農業精靈「高通通」，其Q版萌樣吸引大小朋友爭相拍照，讓民眾開心歡慶母親節；農會也在現場安排農特產展售，推廣有機栽培、在地農產，還有1元競標、滿額送好禮，讓民眾品嘗高雄最鮮的在地農產。

(中時)