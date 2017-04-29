澎湖「百年古厝，戀戀花宅」特展、花宅聚落2展示館 揭牌

澎湖縣長陳光復29日前往望安，參加「百年古厝，戀戀花宅」展暨111號、132號展示館揭牌，恭賀古厝展現新風華，再現新的生命力。

「百年古厝，戀戀花宅」特展和花宅聚落111和132號2戶展示館，29日下午由縣長陳光復等人揭牌啟用，陳光復感謝文化部與議會的經費挹注與支持，讓國家級的花宅聚落，可以保存、修復活化、再利用，一棟一棟的保存下來，一步一腳印，逐步取得豐碩的成果，讓花宅成為全國聚落保存的先驅。

隨後，陳縣長等一行人參觀展示館，館內展示影相展、藝術工藝作品（如漂流木做成的桌椅），和在場民眾大玩猜燈謎，並聆聽在地82歲耆老葉成仁唱褒歌及樂團演奏。他並感謝許鄉長對花宅聚落的重視，對於「花宅聚落古厝保存協會」的曾連宗理事長、顏神靠校長、曾敬信老師、曾文明老師及花宅鄉親們的默默付出和奉獻，也致上誠摯的謝意。

文化局表示，花宅目前完成修復的古厝有8棟，已經完成規畫設計、準備發包的有17棟，相信日後定能成為傳統聚落保存與再發展的最佳典範。

今日參與揭牌的有，縣長陳光復、議員陳佩真、蔡清續、文化局長曾慧香、旅遊處長王馨珮、教育處長葉子超、望安鄉長許賢德、代表會主席俞寶貴。

(中時)