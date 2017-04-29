台東鐵人三項 瑞典籍選手Croneborg Fredrik奪冠

瑞典籍選手Croneborg Fredrik，完賽226公里超鐵奪冠，抵達終點時，縣長黃健庭灑啤酒祝福。（莊哲權翻攝）

德國籍選手JAN Frodeno，在113公里表演賽中一馬當先，以3小時48分20秒完賽。（莊哲權攝）

在台東舉行的2017 CHALLENGE TAIWAN鐵人三項賽今天登場，有全球46個國家3600餘位職業與業餘好手參賽，有「全球最強鐵人─紅色小精靈」之稱的瑞典籍選手Croneborg Fredrik以8小時3分21秒，在226公里超鐵蟬聯冠軍；而來自德國的奧運金牌得主JAN Frodeno則在113公里表演賽中奪冠。

今天下午2:03，瑞典籍「紅色小精靈」Croneborg Fredrik，完賽226公里超鐵，抵達鐵花村終點，全場響起熱烈掌聲，台東縣長黃健庭依國際慣例，持裝滿啤酒的大酒杯向Croneborg Fredrik灑酒致敬、獻上祝福，他的成績是8小時零3分21秒。

Croneborg Fredrik去年到台東參加Challenge Taiwan奪冠，今年再來台衛冕成功，他說，去年他第一次來台東參賽就被台東深深感動，很高興今年能再順利獲得冠軍，明年還要再來。

另外，德國籍的選手JAN Frodeno，參加113公里表演賽，則是一馬當先，以3小時48分20秒完賽，他在2008年以黑馬之姿獲得北京奧運冠軍，保有鐵人三項賽事的世界最佳紀錄，是鐵人三項運動界閃耀巨星。

2017Challenge Taiwan明天清晨6時30分將進行小鐵人賽及接力賽、上午8時起則為51.5公里標準鐵人賽、鐵三角接力賽。

(中時)