南市府攜手中金院 推全英語棒球公益體驗營
台南市政府因應7月將舉辦「WBSC第四屆U12世界盃少棒錦標賽」，與中信金融管理學院攜手合作，舉辦免費「打棒球 玩英語」台南市全英語棒球公益體驗營，結合體育政策與國際語言學習，邀學童一邊打棒球賽、學英文！
台南市政府與中金院合辦「全英語棒球公益體驗營」由市府邀請空中英語教室團隊編寫教材，中金院設計一系列課程，邀請ICRT駐台記者Robert擔任課程講師，除了有外師教棒球英文術語，還有中金院棒球隊的大哥哥教小學生棒球。
中信金融管理學院施光訓校長表示，與台南市政府攜手舉辦「全英語棒球體驗營」，培養小學生看懂、聽懂棒球相關國際賽事基礎能力，並藉此提升英語學習興趣，拓展國際視野。
台南市第二官方語言辦公室副主任田玲瑚說，「打棒球 玩英語」台南市全英語棒球公益體驗營共8梯次，今日在中金院舉行第1、第2梯次活動，吸引700多位學生報名，搶240個名額，中籤率不到3成。
中金院為了落實「公益為先，助弱扶優」理念與精神，活動特別保留15%的名額給偏遠地區孩童參加，並提供免費接駁車服務，保障並維護偏遠地區孩童的學習權益，減緩城鄉差距造成的教育落差。
(中時)
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