國姓妙泉寺佛誕浴佛大典暨慶祝母親節嘉年華 吸引滿場人潮

▲國姓妙泉寺舉辦佛誕浴佛大典，會場並開放民眾自由禮佛與浴佛。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱在妙泉寺佛誕浴佛大典敲響吉祥鐘。（楊樹煌攝）

曾獲第3屆世界佛教傑出領袖獎的中國佛教會秘書長、也是妙泉寺住持修懿法師，今〈29〉日在國姓鄉舉辦「佛誕浴佛大典暨慶祝母親節嘉年華會」系列活動，南投縣長林明溱、立委馬文君特別到場敲響吉祥鐘，並感謝妙泉寺住持修懿法師長期來對社會公益的熱心支持。

正覺山妙泉寺慶祝佛誕節浴佛大典，在佛前大供揭開序幕，由住持修懿法師主法，除開示浴佛節意義，並以佛陀覺悟的把自己當別人修無我、把別人當自己修慈悲、把別人當別人修智慧及把自己當自己修自在，期勉各界人生有這4大投資，就會充滿無限力量。

今天的活動，中國佛教會理事長圓宗長老、新北市佛教會理事長淨耀法師等都出席參與浴佛讚頌，場面莊嚴隆重。母親節慶祝活動則安排了恭誦祝禱文、獻花、表揚模範母親及致贈紀念品等。

林縣長很感謝住持修懿法師對社會公益的熱心贊助，並敲響吉祥鐘，祈求「慧光普照、天賜吉祥」；同時林縣長也特別向與會信眾說明國姓地區的建設進度與相關規劃，包括北港溪溫泉區、橋聳雲天花雕公園以及將舉辦花卉博覽會等，普獲民眾熱烈迴響。

(中時)