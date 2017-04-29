台灣No.1 空手道文姿云：世界第1從沒想過

FILA空手道甜心文姿云在女子55公斤級，以積分4515分強勢登頂，奪下世界排名第一后座。(公關提供)

我國空手道女將文姿云，近日世界排名女子55公斤級以積分4515分登頂，站上世界第1后座，文姿云坦言從來沒想過，這個桂冠她不僅要跟國人分享，更希望替空手道運動在台灣增加更多能見度。

2014年仁川亞運奪金，2016年世錦賽銅牌，文姿云坦言，得知積分足以登頂的當下，內心充滿與開心，「從訓練、受傷、復健到重回場上，一路走來，真的沒想過能當世界第1。」她回憶，高中以為最大的目標就是亞運金牌，「練著練著拚到亞運，然後摘金，發現自己能繼續向世界邁進。」

FILA空手道甜心文姿云在女子55公斤級，以積分4515分強勢登頂，奪下世界排名第一后座。(公關提供)

文姿云沒有停下腳步，與教練一同將夢築大。她去年排名升上世界第4，猛然發現離世界第1不遠，今年接連在3月杜拜公開賽、摩洛哥公開賽各摘1銅，確定積分足以一舉衝上后座，文姿云笑說，「我還一度很怕是朋友積分算錯，但最後果真不假。」

獲得運動品牌FILA贊助續約，文姿云接下來也將盡力捍衛積分排名，這個世界第一，對她而言不是壓力而是動力，「我知道我不是一個人在努力，還有大家會在背後支持我，心理上更有力量。也希望能讓世界更看見台灣。」

(中時電子報)