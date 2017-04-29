晚婚成潮流 涵碧樓轉型主推度假風訂製婚禮
國人結婚年齡在30到35歲之間，晚婚衝擊婚宴市場，精品訂製婚宴型態蔚為主流，日月潭涵碧樓酒店29日，舉辦「LALU Merryland．樂愛你．爵士婚頌」婚禮體驗，營造充滿度假感的西式婚禮，搶攻年底婚宴市場。
根據內政部統計，從2011年開始，國人結婚年紀由過去集中在25-29歲，開始轉移到以30-35歲的族群為主，正式宣告晚婚時代來臨，還有少子化等因素，都是衝擊婚宴市場結構、場次、桌數。
日月潭涵碧樓總經理張昌權表示，30-35歲的族群，較具經濟能力，對婚宴籌辦的主控權也高，是否能展現個人風格特別受到重視，因此主題式婚禮，或是充滿高端訂製感的私人婚宴派對，也愈受歡迎。
張昌權表示，涵碧樓婚禮場域，可串連星光露台證婚儀式、享有大片湖景的東方餐廳，符合新人在山水湖光、自然度假氛圍下舉辦婚禮的願望，還有適合中式文定的Villa 場域、湖光軒中式圓滿桌菜，中西式婚宴，任君選擇，還有新人專屬SPA療程！
(中時)
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