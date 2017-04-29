竹北市春漾藝術饗宴 12校師生徜徉音樂世界

由新竹縣竹北市公所舉辦的「2017春漾藝術饗宴」音樂會，29日在台元科技園區文化廳登場。（陳育賢攝）

由新竹縣竹北市公所舉辦的「2017春漾藝術饗宴」音樂會，吸引大批民眾、師生到場欣賞。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市公所為鼓勵孩子於課外時間，培養藝術氣息，同時提供孩子們良好的展示舞台，29日特別於台元科技園區3期文化廳，舉辦「2017春漾藝術饗宴」音樂會，邀集新竹縣12所各級學校樂團藉由演奏會相互交流，現場溢滿音樂藝術氣息。

竹北市長何淦銘表示，為讓孩子們平日在藝術學習上的努力，能夠得到社會各界的肯定，市公所必須提供舞台，給予孩子們展現學習的成果，因此這次特別邀請台元科技園區共同協辦，在各校的大力支持下，為孩子們舉辦成果發表會般的「2017春漾藝術饗宴」音樂會。

此次首屆的音樂會，竹北市公共計邀請了竹北地區共12所國中、國小一同共襄盛舉，參與演出的學校團隊包括有十興國小直笛團、六家國小弦樂團、竹仁國小國樂團、竹北國中舞蹈社及合唱團、成功國中管弦樂團、東海國小口琴隊、東興國中弦樂暨打擊樂團及熱舞社、博愛國小國樂團及舞蹈社、義民中學國中部管樂班、鳳岡國小合唱團、興隆國小直笛團及弦樂團以及豐田國小柔力球隊。

今天的音樂會活動，從上午10點持續至下午4點，總共有16組團隊輪番上陣，讓前往欣賞的民眾、師生，共同享受了這個滿足聽覺及視覺的藝術饗宴。

(中時)