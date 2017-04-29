搬演地方風情　上海經典滬劇《借黃糠》在台演出

上海經典滬劇《借黃糠》在台演出。（上海滬劇院提供）

上海滬劇院由院長茅善玉親自帶領來台，昨日於台北演出歷史戲《鄧世昌》，明天又將演出傳統劇《借黃糠》，搬演地方風情。

茅善玉曾兩度榮獲中國戲劇「梅花獎」，是目前滬劇界最具代表性的人物，她在上海家喻戶曉，擁有眾多粉絲。

滬劇是上海特有的地方戲劇種，發源於浦江兩岸的田頭山歌和民間俚曲，曲調清新優美，具有濃郁的江南絲竹韻味。滬劇發展始終和上海城市的歷史變遷緊密相關，以戲曲形式保存著上海城市的語言特徵、文化記憶及世俗風情。

上海滬劇院建於1953年，被中國大陸文化部列為國家級非物質文化遺產保護單位，長期以來，上海滬劇院充分發揮滬劇善於反映現代生活的優勢，創作演出大量表現新時代、塑造新人物的優秀現代戲，同時也創作多齣具有影響力的優秀經典劇目，多齣被拍攝成電影或電視劇，開啟滬劇電視連續劇先河。

此回演出的傳統劇《借黃糠》，劇情主要描述貧困潦倒的李俊明因年關難過，到大女兒家借貸，卻遭到親生女兒及女婿的百般欺辱，只借小錢一百、黃糠五升，李俊明憤而歸家，痛感世態炎涼，主要演員包括韓朝群、朱麟飛、錢瑩、金世杰、丁葉波、王森、葛聰聰、吳嘉倩及施佳杰。將於30日在台北城市舞台演出。

(中時)