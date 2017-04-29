傷痛多照拚 藍寅倫：珍惜得來不易的態度
Lamigo桃猿外野手藍寅倫加盟中職以來，一直是著名的拚命三郎，卻因此大小傷痛不斷，去年更因傷報銷，整整一年多沒在一軍出賽，日前總算復出，然而，儘管他拚到滿身傷，現在多了一分謹慎，卻仍只要看到他上場，依舊是拚盡全力，他29日對富邦悍將賽前透露，「因為這是得來不易的態度！」
攤開藍寅倫過往傷痛史，2014年菜鳥年飛撲一壘造成右手骨裂，第2年手肘韌帶撕裂復健3個月，去年則在開幕戰就弄傷右膝十字韌帶，卻在復健時過度使用左膝，導致左膝半月軟骨受傷，隨後動手術治傷，整季報銷。今年本想趕在開季前復出，但雙膝還是不舒服，直到4月26日才重返一軍。
「復健進度不快時，一度有點失去動力。」藍寅倫坦言，傷勢一個接一個來，讓他感到有些挫折，但為了自己、為了懷孕的老婆，他還是努力撐下去。如今他熬了過來，但儘管他傷痛不斷，仍依舊展現原有的拚勁，他直言，「這樣的態度得來不易，要好好珍惜。」
藍寅倫表示，以前自己不懂事、跑壘不積極，因而到就讀高苑科大時，被總教練陳威成訓斥了一頓，「那時教練對我很兇，感覺處處針對我，心裡有點不是滋味，現在才明白一切是為我好。」現在藍寅倫再度踏上一軍戰場，雖傷勢讓他會多拚的時候多加思考，但卻不會輕易讓這份拚勁從他心中離開。
(中時電子報)
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