惡男友甩棍攻擊前女友 判拘役50日

新竹范姓男子因工作問題與女友發生爭執，女友受不了決定搬出同居處，范男先是苦苦哀求，見無效，竟傳訊恐嚇，打算用硬的方式逼女友回來。

范接連傳「他媽的不給你死打斷你的腿我跟你姓」、「我說我會給你死就說到做到」、「妳死定了」、「好好講妳不聽」等恐嚇文字，透過LINE寄給女友，女友嚇得報警。

新竹地院法官審理時，女友另控訴被范在超商前堵過，之後甚至在租屋處拿甩棍攻擊，幸好警衛報警才順利就醫。法官認為，范有恐嚇加害意圖，依恐嚇危安罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。

(中時)