穿龍豆腐契作農友 號召大豆復耕
苗栗縣穿龍老屋豆腐坊使用本土大豆邁入第5年，從剛開始找不到本土大豆，目前已與農友契作，每天製作豆類製品。為推廣本土大豆，成立「台灣豆陣線」，透過社群平台串聯生產者與消費者，讓小加工業者和消費者能選用以本土豆類製作的店家，支持本土大豆復耕。
以老屋建立在地文創基地，陳淑慧從台北移民到苗栗公館，採用貼近自然的耕作方式，以本土黃豆製作豆製品，在穿龍老屋飄香。
陳淑慧說，剛開始找不到每天製作所需的本土大豆，目前已與台南、嘉義、苗栗在地農友契作，實現每天製作台灣豆腐理想。
使用本土大豆邁入第5年，陳淑慧提出「穿龍倡議」，希望從消費者、農民、加工業者、銷售通路到政府機關，為本土大豆發聲。
陳淑慧說，消費者逐漸重視食安及地產地消重要性，各地類似穿龍豆腐坊的小加工業者慢慢崛起。
陳淑慧與認同理念的消費者成立小加工豆陣線，提出穿龍倡議及訂下未來5年目標，並邀店家懸掛豆陣線旗方便消費者識別，消費者可持續關心店家是否使用台灣豆，以實際購買支持店家，維持農民生計，也提高投入本土大豆種植願意。
(中時)
關鍵字：穿龍老屋豆腐坊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。