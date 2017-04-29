穿龍豆腐契作農友 號召大豆復耕

穿龍老屋豆腐坊5年來堅持使用台灣本土大豆製作豆類產品，負責人陳淑慧（右二）希望能透過社群平台串聯生產者與消費者，讓好的食材分享給更多人。（黎薇攝）

穿龍老屋豆腐坊堅持使用台灣本土大豆製作豆類產品邁入第5年，與認同理念的朋友們合力將苗栗收成的黑豆去莢放入時光玻璃罐。（黎薇攝）

穿龍老屋豆腐坊堅持使用台灣本土大豆製作豆類產品邁入第5年，邀請認同理念的朋友分享新鮮豆漿。（黎薇攝）

苗栗縣穿龍老屋豆腐坊使用本土大豆邁入第5年，從剛開始找不到本土大豆，目前已與農友契作，每天製作豆類製品。為推廣本土大豆，成立「台灣豆陣線」，透過社群平台串聯生產者與消費者，讓小加工業者和消費者能選用以本土豆類製作的店家，支持本土大豆復耕。

以老屋建立在地文創基地，陳淑慧從台北移民到苗栗公館，採用貼近自然的耕作方式，以本土黃豆製作豆製品，在穿龍老屋飄香。

陳淑慧說，剛開始找不到每天製作所需的本土大豆，目前已與台南、嘉義、苗栗在地農友契作，實現每天製作台灣豆腐理想。

使用本土大豆邁入第5年，陳淑慧提出「穿龍倡議」，希望從消費者、農民、加工業者、銷售通路到政府機關，為本土大豆發聲。

陳淑慧說，消費者逐漸重視食安及地產地消重要性，各地類似穿龍豆腐坊的小加工業者慢慢崛起。

陳淑慧與認同理念的消費者成立小加工豆陣線，提出穿龍倡議及訂下未來5年目標，並邀店家懸掛豆陣線旗方便消費者識別，消費者可持續關心店家是否使用台灣豆，以實際購買支持店家，維持農民生計，也提高投入本土大豆種植願意。

(中時)