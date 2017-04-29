蔡總統至嘉義牛挑灣感謝鄉親 全部用台語致詞
總統蔡英文29日中午到嘉義縣朴子市牛挑灣參訪，首先抵達龍安宮參拜，隨後又到牛挑灣長老教會參訪，最後到立委陳明文老家「蓮福居」參觀。蔡英文致詞時全部以台語發音，她說，去年總統選舉她在牛挑灣社區的得票高達77%，她要向鄉親說聲：「多謝」。
總統蔡英文中午12點多抵達牛挑灣龍安宮，立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長張花冠及議長張明達等人已在龍安宮等候總統到來。由於牛挑灣是立委陳明文的老家，陳明文顯得欣喜萬分，而牛挑灣這地區的鄉親父老也龍安宮廟口擠得水洩不通，將場面吵得相當熱鬧，為了就是要爭睹蔡總統一面。
總統蔡英文由縣長張花冠、立委陳明文等人陪同進入廟內參拜後，隨即揭開總統蔡英文日前委由民進黨秘書長洪耀福至龍安宮的贈匾「惠澤佑民」。
蔡英文在廟口致詞時表示，感謝牛挑灣的鄉親在2016年的總統選舉，讓自己在這地區的得票率高達77％，也用台語說：「多謝」，感謝地方鄉親對她的鼎力支持，也強調，國家有很多重要建設即將啟動，將對台灣的經濟及人民的生活有很大幫助，也會改善台灣的城鄉差距。
蔡總統離開龍安宮後就來到立委陳明文老家「蓮福居」參觀，由陳明文、副議長陳怡岳陪同，了解老屋改造原委與如何再利用。參觀過後，便前往張縣長官邸與縣長共同享用午餐。
(中時)
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