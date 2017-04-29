如何看待「郭台銘見川普」？ 小英微笑未回答
總統蔡英文是國際生命線台灣總會榮譽理事長，29日到嘉義市耐斯王子飯店出席理事長交接典禮，致詞後離去，縣市長張花冠和涂醒哲都陪同，這時有媒體高喊：「蔡總統，涂醒哲民調倒數第一，是否提名他連任？」小英笑而未答。
總統蔡英文抵達現場時，有電子媒體高喊「小英總統，郭台銘投資70億美元支票見川普，這事有何看法？」總統微笑未回答。
生命線台灣總會第20屆理事長張春玉，29日將重擔交接給21屆理事長黃敏偉，同時他也是台中榮總嘉義分院副院長、身心醫學科醫師。黃理事長表示，今年世界衛生組織將憂鬱症列為最重要議題，倡導簡單方式「Lets talk」，勇敢大聲說出來，來維護心理健康。
蔡總統致詞時指出，1995生命線至今累積400萬通以上服務，去年一整年，就接近17萬通，其中包括1萬多通自殺危機個案。她強調，政府會努力「用盡全力防止遺憾發生」。自殺防治是政府和民間必須攜手合作，嚴肅面對的課題，從生命線自殺防治成果，可了解社會支持系統的重要性。行政部門已針對社會安全網服務人力，進行檢討規劃，會督促加快腳步做出成果。
蔡英文總統在理事長交接，拍完大合照後，便趕往嘉義縣朴子牛挑灣，全程沒有接受媒體訪問。
對於全台縣市長的民調倒數第一，嘉義市長涂醒哲表示，他不和其它縣市首長競爭，是默默做事的人，日遙知馬力，日久見人心，上任以來，他都做些吃力不討好，但對人民長遠有益的公共事務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。