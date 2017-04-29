如何看待「郭台銘見川普」？ 小英微笑未回答

蔡英文總統29日南下嘉義參加生命線臺灣總會理事長交接典禮，在致詞中感謝生命線為社會付出極大的心力。（余信賢攝）

蔡英文總統29日南下嘉義參加生命線臺灣總會理事長交接典禮，在致詞中感謝生命線為社會付出極大的心力。（余信賢攝）

蔡英文總統29日南下嘉義參加生命線臺灣總會理事長交接典禮，並將印信從第20屆張春玉（左）手中接給第21屆理事長黃敏偉（右）。（余信賢攝）

蔡英文總統29日南下嘉義參加生命線臺灣總會理事長交接典禮，會後與全體工作人員大合照，前理事長張春玉（左四）、現任理事長黃敏偉（右二）、嘉義市長涂醒哲（右一）、嘉義縣長張花冠（左二）。（余信賢攝）

蔡英文總統29日南下嘉義參加生命線臺灣總會理事長交接典禮，總統蔡英文（左二背對著）在等待拍大合照時，隨扈在旁整理蔡總統的頭髮（余信賢攝）

總統蔡英文是國際生命線台灣總會榮譽理事長，29日到嘉義市耐斯王子飯店出席理事長交接典禮，致詞後離去，縣市長張花冠和涂醒哲都陪同，這時有媒體高喊：「蔡總統，涂醒哲民調倒數第一，是否提名他連任？」小英笑而未答。

總統蔡英文抵達現場時，有電子媒體高喊「小英總統，郭台銘投資70億美元支票見川普，這事有何看法？」總統微笑未回答。

生命線台灣總會第20屆理事長張春玉，29日將重擔交接給21屆理事長黃敏偉，同時他也是台中榮總嘉義分院副院長、身心醫學科醫師。黃理事長表示，今年世界衛生組織將憂鬱症列為最重要議題，倡導簡單方式「Lets talk」，勇敢大聲說出來，來維護心理健康。

蔡總統致詞時指出，1995生命線至今累積400萬通以上服務，去年一整年，就接近17萬通，其中包括1萬多通自殺危機個案。她強調，政府會努力「用盡全力防止遺憾發生」。自殺防治是政府和民間必須攜手合作，嚴肅面對的課題，從生命線自殺防治成果，可了解社會支持系統的重要性。行政部門已針對社會安全網服務人力，進行檢討規劃，會督促加快腳步做出成果。

蔡英文總統在理事長交接，拍完大合照後，便趕往嘉義縣朴子牛挑灣，全程沒有接受媒體訪問。

對於全台縣市長的民調倒數第一，嘉義市長涂醒哲表示，他不和其它縣市首長競爭，是默默做事的人，日遙知馬力，日久見人心，上任以來，他都做些吃力不討好，但對人民長遠有益的公共事務。

(中時)