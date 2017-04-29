男子精神不濟 開車撞倒路邊14台機車

黃姓男子今（29）日上午7時34分許，駕車行經三峽區中山路往民權街方向，因精神不濟先撞倒騎乘腳踏車的林男，再擦撞路邊14台機車。（吳堂靖翻攝）

黃姓男子今（29）日上午7時34分許，駕車行經三峽區中山路往民權街方向，與騎乘腳踏車的林姓男子擦撞，發生車禍後，黃男並無立即停車，反而繼續向前行駛，撞倒停放路旁的14台機車及一台臨停小客車，黃男稱因精神不濟，未注意路況，林男則輕傷送醫，兩人酒測值均為0。

(中時)