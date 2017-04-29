仰德亞巡菲將獵「雙鷹」 台灣第幾次無據可考？
在苗栗全國高球鄉村俱樂部舉行的亞／台巡共同認證仰德傳承賽，今天(29日)第3輪出現罕見的「雙鷹」，由菲律賓職業新秀塔布納在距離502碼的5桿洞第13洞獵到，他也靠這記幸運的「雙鷹」揮出當日最低桿66桿(-6)，以總桿208桿(-8)躍居與另5位國外選手並列第3，落後領先的韓國選手張二根2桿。
「雙鷹」是低於標準桿3桿，通常是出現在5桿洞，打出來的機率比3桿洞的「1桿進洞」(低於標準桿2桿)還低，在職業賽更是可遇不求。惟塔布納這記生涯首次「雙鷹」是台灣職業賽第幾次？台灣職業高協只確定說不是第1次，但上次是誰、哪1年在哪裡打的？因協會數10年來沒統計各項紀錄，以致成了問號？台巡真的要跟上國際腳步了。
塔布納（Miguel Tabuena）今天第13洞開球後，第2桿距旗竿200碼，接著拿4號鐵桿直接擊球進洞，獵到亞巡今年第2次「雙鷹」，同時也是他職業生涯第1次，這記「雙鷹」不僅讓他躍居並列第3，也可能是明天決賽輪贏得逆轉勝的幸運1桿。
台灣選手許豪升今天打出低於標準桿4桿的68桿，以3回合總桿213桿，與另3位國外選手暫並列第20位，是前3輪排名最好的台灣選手。他表示，今天發揮都很平均，旗位有些刁鑽，很難直攻，若風大會更難打，明天會1桿1桿全力以赴。
已躋身長春球員的「蘆筍」盧建順也揮出68桿，以總桿214桿與另3位選手暫並居第24位。他表示，今天的鐵桿很準，推桿普通，明天會好好拼一下，希望至少拼到前10。
這項比賽冠軍獎金5.4萬美元（約合台幣163萬元），是仰德集團繼主辦贊助仰德TPC錦標賽後再增辦的第2場亞巡賽，不但創下國內企業界1年舉辦最多場亞巡賽的紀錄，也為今年在台灣舉辦的亞巡賽從2場增為3場，同時也是今年台巡賽正式開幕賽。
(中時電子報)
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