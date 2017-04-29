偏鄉民眾護肝膽 桃醫即時判讀超音波

為了讓偏鄉民眾也能享受都會區的醫療服務品質，台東縣大武鄉衛生所即日起率先試辦成人肝膽超音波優化健檢服務，由衛生福利部桃園醫院的專科醫師團隊協助提供判讀報告，希望應用雲端科技，為偏鄉民眾健康把關。

大武鄉衛生所今天上午舉行「肝膽相照 護肝護膽護健康」超音波醫療影像檢查啟動儀式，只要將在大武鄉衛生所執行的超音波影像透過IRC平台，遠距傳輸至桃園醫院，由桃園醫院醫師提供即時性的影像判讀服務，落實執行無地域限制之判讀服務、提供鄉親即時且專業的診療。

台東縣縣地形狹長且多山，縣內多屬偏鄉及離島地區，大武鄉居民若要到台東市的大醫院看病，車程加上候診時間往往至少要花費6小時的時間，鄉民就診一次可能就要花費近2000元，有時若還必須回診或看報告，就醫費用加起來更是龐大，對於偏鄉居民而言真的是相當沉重的負擔，現在透過這套智慧雲端系統，不但讓縣民節省時間也省下大筆金錢。

(中時)