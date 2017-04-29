經紀人爆王菲昔分手謝霆鋒 自囚房內拒見任何人
天后王菲2013年閃電宣布與李亞鵬離婚，隔年與分手11年的謝霆鋒上演世紀復合，近來因大陸名嘴唱衰分手，使兩人戀情又成為眾人話題，陸媒今(29日)報導，王菲經紀人陳家瑛多年前曾在專欄爆料鋒菲戀第一次分手細節，吐露王菲當時深受打擊，把自己關在房內，什麼人都不見。
據《新浪娛樂》報導，多年前王菲與謝霆鋒姊弟戀第一次傳開時，王菲經紀人陳家瑛其實對謝霆鋒懷有戒心，直到兩人分手，王菲嫁給李亞鵬後，陳家瑛才在報紙專欄爆料王菲曾因和謝霆鋒分手受傷，「困在房中不願意見任何人」。
然而對於王菲生命中的兩個男人，陳家瑛卻有不同評價，在她眼中李亞鵬幾乎滿分，除了會關心繼女竇靖童的教育，也會替王菲修補與父母關係，陳家瑛當時也相當欣慰王菲能嫁給他，可惜最後兩人仍宣布分手，前年王菲被拍在窗邊擁吻謝霆鋒，陳家瑛得知後也顯得驚訝，只說：「唉呀，這個你們別瞎猜。」
(中時電子報)
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