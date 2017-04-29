照料植物人父 成功國小吳宥葶獲慈孝家庭表揚

蘆洲區成功國小6年級學生吳宥葶為家中分擔照顧父親責任，相當成熟懂事，除了聽母親傾訴心事、叮嚀母親照顧身體，還會幫忙照顧兩個妹妹，獲選新北市慈孝家庭表揚。（陳心瑜攝）

汐止區青山中小石喬恩父親因故發生意外，全家人一起陪伴父親復健，家庭成員向心力強。（陳心瑜攝）

中和區中和高中3年級學生黃潔金和妹妹協助母親。（陳心瑜翻攝）

新北市政府家庭教育中心「幸福家庭月」系列活動29日開跑，市長朱立倫今天表揚今年度22組獲慈孝家庭楷模的家庭，希望愛家的溫暖故事能成為民眾家庭成員互相扶持的典範。

蘆洲區成功國小6年級學生吳宥葶，家中的經濟支柱父親2年前因工作受傷成植物人，小小年紀的她相當成熟懂事，除了聽母親傾訴心事、叮嚀母親照顧身體，還會幫忙照顧兩個妹妹。

吳宥葶的父親兩年前在家中麵包店施作工程時不慎跌傷，成了植物人，母親必須一肩扛起家計，也做手工藝補貼家用，她努力爭取獎學金，也會提醒兩個年幼的妹妹要節省，「能用的東西就繼續用！不能吵著要買東西」。

吳宥葶除了是母親的重要依靠，平常在學校也熱心投入捐血、義賣等志工活動，幫助更多有需要的人，吳媽媽也表示，希望以後生活更穩定了，能夠發揮所長開一家美髮店，為所有像他們一樣需要幫助的家庭義剪。

汐止區青山國中小8年級學生石喬恩，父親1年多前因工作摔傷而不良於行，家裡遭逢頓失經濟支柱、房屋又因風災受損，曾相當無奈「只是想要好好過生活，為什麼上天這樣對我們！」但一家人仍攜手努力共度難關，石喬恩和弟弟、妹妹體貼地為父母分擔家務，而坐著輪椅的父親也積極復健、重新學開車「一定要努力站起來，讓孩子知道爸爸很努力！」

中和區中和高中3年級學生黃潔金，父親因病離世，母親一肩扛下重擔，但仍全力照顧孩子生活起居、關心學習點滴，成績優秀的黃潔金努力爭取獎學金，最近也剛考上台北大學資工系，平常即便課業繁忙，也會協助家務，也因父親的離去，全家人更把握家庭相處的珍貴時光，每天一定撥出時間好好聊天。

(中時)