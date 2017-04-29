藍帶頂尖廚師示範教學 神乎其技

Le Cordon Bleu法國藍帶廚藝學院與高雄餐旅大學合資成立的「高餐藍帶」，29日安排米其林一星主廚Chef Jose Cau（右）及獲得歐洲盃甜點冠軍的主廚Chef Nicolas Belorgey（左）同台示範展演，完成後展示作品「鱸魚鑲羊肚菌菇佐甜薯」（右）及拉糖藝術作品「湛藍」（左）。（呂素麗攝 ）

歐洲盃甜點冠軍主廚Chef Nicolas Belorgey專注的製作拉糖藝術作品「湛藍」。（呂素麗攝）

歐洲盃甜點冠軍主廚Chef Nicolas Belorgey的拉糖作品「湛藍」，色彩繽紛活潑。（呂素麗攝）

米其林一星主廚Chef Jose Cau在裝飾上大膽的使用墨魚汁加入麵粉 ，使用熱鍋煎至薄脆如同網狀，玩料理展現創意。（呂素麗攝）

高餐藍帶29日安排米其林一星主廚Chef Jose Cau（右）及獲得歐洲盃甜點冠軍的主廚Chef Nicolas Belorgey（左）同台示範展演。（呂素麗攝）

米其林一星主廚Chef Jose Cau的作品「鱸魚鑲羊肚菌菇佐甜薯」。（呂素麗攝）

Le Cordon Bleu法國藍帶廚藝學院與高雄餐旅大學合資成立的「高餐藍帶」，29日安排米其林一星主廚與歐洲甜點冠軍同台示範教學，提供頂尖的法式廚藝及甜點課程，兩位大師細膩、嚴謹的製作過程如同創作藝術品，神乎其技為學生上了震撼的一課。

法國藍帶廚藝學院落腳台灣已超過2年，於2016年7月正式對外招生，師資聘請外籍主廚，目前駐點有3位主廚，5月可望增加為4位，皆為有五星飯店、米其林餐廳或者競賽常勝軍，讓台灣學生也能學習到來自法國原汁原味的頂級廚藝課程，並取得具全球編號的藍帶證書。

高餐藍帶於母親節前夕，今天下午安排自營法式餐廳得到米其林一星的主廚Chef Jose Cau，及獲得歐洲盃甜點冠軍的主廚Chef Nicolas Belorgey同台示範展演，展現頂尖廚藝技巧及拉糖工藝，呈現藍帶課程中較高階的廚藝技巧，吸引藍帶在校生、各國藍帶校友，一睹兩位廚藝大師同台獻藝的風采。。

兩位大師所示範的是高階廚藝課程技巧，料理主廚Chef Jose Cau示範「鱸魚鑲羊肚菌菇佐甜薯」，展現慢工出細活的廚藝，填塞在鱸魚內的餡料，加入雞胸、羊肚菌菇及蛋白等使其口感更滑順，而在裝飾上更大膽的使用墨魚汁加入麵粉，使用熱鍋煎至薄脆如同網狀「大膽玩料理」。

甜點主廚Chef Nicolas Belorgey則是製作名為「Le Grande Bleu」（湛藍）的拉糖藝術作品，示範如何拉製糖緞帶，並透過再次加熱折成想要的波浪造型，運用噴槍的噴糖繪噴出糖藝造型，讓主角尼莫和多莉透過噴繪看來活靈活現，並運用結晶糖特意營造出海底的岩石造型，搭配上藍色緞帶如同海底世界，因此，將作品命名為「Le Grande Bleu」（湛藍）。

高餐藍帶總經理李怡君表示，5月將正式聘請Chef Jose進入高餐藍帶，讓學生得以跟米其林大師學習。

(中時)