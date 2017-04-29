3年前夜市落魄賣唱 阿吉仔傷心了斷從政路

阿吉仔。(本報系資料照)

以30年前《命運的吉他》走紅台語歌壇的60歲資深歌手阿吉仔，曾因參選立委失利負債3千多萬，還被民眾直擊在夜市擺攤賣唱，對此他今(29日)現身活動，透露債務早已還清，打從3年前就沒在夜市擺攤賣唱，同時也直言未來不會再出來選了。

阿吉仔當年在朋友慫恿下，加上想為發聲殘障者的理想，2001年出來競選立委，未料結果慘敗還欠下大筆債務，花了8年時間才還清，期間還被多次直擊在夜市擺攤賣唱，據《自由時報》報導，阿吉仔坦言剛開始難適應，但後來轉念當成在辦簽唱會，有收入又能宣傳，何樂而不為。

雖然在負債期間，遭不少人包括黑道討債，但阿吉仔卻不心寒，認為這都是人情錢，欠錢就是要還，不過他也不願再談選舉失利一事，笑稱越談選舉越傷心，「失敗一次就夠了，未來不會再出來選。」

阿吉仔2001年代表台聯黨參選立委，最後僅得四千餘票落敗，還因此背負上千萬債務，曾想去大陸做秀還債，卻因為台聯黨候選人身分遭封殺十年，後來在老婆林淑美鼓勵下，勇敢面對債務並還清。

(中時電子報)