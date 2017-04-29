花大錢建設=愛台灣？ 他點出前瞻計畫的盲點

國民黨立法院黨團28日上午一早發起甲動占領議場主席台，抗議民進黨在初審中強行通過前瞻基礎建設特別條例草案。（姚志平攝）

面對在野砲轟不斷，總金額逾8千800億元特別預算的「前瞻基礎建設條例」草案確定重新排審，同時這段時間，各界也針對此議題不斷地進行對話與思考，尤其是佔最大宗的軌道建設，究竟對台灣是否真有其必要性？資深政治記者黃暐瀚就直言，難道非要把整個台灣都搞得像台北一樣，才叫做愛台灣？認為錯誤的政策，比貪汙更可怕。

今（29）日黃暐瀚於《東網》專欄撰文，開頭首先提到，13年前台北捷運單日的平均運量，還不到百萬，為改善此情況，當時市府的策略是提高車站周邊的停車成本，透過收取機車停車費，令廣大機車族更願改搭捷運；加上後續的交通配套措施，如今台北捷運的運量，已經突破單日2百萬人次。

即便如此，黃暐瀚說，台北捷運的單日運量仍不及其他城市，像是北京、東京，甚至香港也都有492萬，台北顯然還有一段距離要追。然而，黃暐瀚進一步提到，經營10年，號稱最美麗車站的高雄捷運，至今單日運量還是無法突破20萬，「這樣的運量，注定只能賠錢，忍痛繼續開，繼續賠錢。」

高雄捷運。(圖／中時資料照，顏瑞田)

話鋒一轉，黃暐瀚表示，高雄尚且如此，現在行政院推出的「前瞻計畫」卻打算在比其人口更少的縣市興建輕軌或捷運；他表示，要蓋不難，但後續能否經營，養不養得起？才是問題所在。

黃暐瀚稱台灣的政客，常喜歡用「花錢」來表達「感情」，實際上，他認為承認城鄉差距，找出地方特色，才是建設土地的良方，「一味把台灣各地，全都建設成台北，漁港的不漁港，鄉村的不鄉村，台灣真能變得更好？」

此外，黃暐瀚指出，前瞻計畫並不是由下而上的討論結果，而是中央自己訂了5個花錢方向，就讓地方進場廝殺，至於為何光軌道建設就要編列超過一半的預算，為何不是用在精緻農產與觀光大縣，沒有人去多想。

最後，黃暐瀚強調，立委的重要職權是「審法案」跟「審預算」，若政院編列預算，卻一定要「統包過」，不加以提問和溝通，「那就叫鴨霸，那就是獨裁。」對於建設就一定要把整個台灣，都搞得跟台北一樣，才叫愛台灣？他實在無法想像。

(中時電子報)