火腿谷底反彈 擊敗首位樂天拿下二連勝

日本火腿今舉行我們愛北海道主題日，球隊成功拿下二連勝。(圖/截自日本火腿官方臉書粉絲團)

日職日本火腿27日擊敗軟銀擺脫10連敗，今在札幌巨蛋主場面對樂天金鷲，前9局雙方戰成2比2平手，火腿10局下1、3壘有人時，田中賢介適時敲出安打，終場以3比2拿下勝利，10連敗後拿下二連勝。

此役火腿與樂天，前9局形成投手戰，火腿在3、5兩局靠著高飛犧牲打，與大田泰示的全壘打各攻下1分取得領先，不過第7局目前排名洋聯第一的樂天，展開反攻，靠著三支安打串聯，將分數扳平。

兩隊一路殺進延長賽，10局下半樂天派出守護神松井裕樹登板，結果面對近藤健介投出四壞，面對萊爾德又被敲出安打，形成1、3壘有人，隨後田中賢介擊出右外野的再見安打，為球隊取得二連勝。

今火腿隊正逢一年一度我們愛北海道主題日，就在滿場球迷面前上演再見安打比賽，監督栗山英樹賽後也表示，不管是先發投手有原航平，還是擊出再見安打的田中賢介都表現很好，這是北海道的所有球迷帶來的勝利。

(中時電子報)