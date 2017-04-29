佛光山慶祝佛誕節 鳥蟲體書法暨押花特展開幕

慶祝佛誕節系列活動「百齡壽翁趙慕鶴鳥蟲體書法作品展」暨「花開見佛‧2017佛誕押花特展」，4月29日上午在佛光山佛光緣美術館舉行開幕典禮。展出者有終身學習不輟的106歲趙慕鶴老先生；押花藝術家陳毓珊師生以花藝創作供佛，慶祝佛陀聖誕。

佛光緣美術館總館長如常法師分享促成此次展出的因緣，2年前，104歲的趙慕鶴毛遂自薦，帶著鳥蟲體書法作品前往佛陀紀念館找他，道出希望能圓滿這輩子在佛館展覽書法的心願，因而有這場「百齡壽翁趙慕鶴鳥蟲體書法作品展」。看到趙老先生活到老學到老的精神，即使已是百歲人瑞，仍然樂觀積極學電腦、讀書。如同佛光山開山星雲大師曾說的話：「老人，不是年齡，而是心境。」如常法師同時也傳達了趙老先生「有人傳承鳥蟲體書法」的唯一心願。

「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」如常法師透過無門慧開禪師的偈語傳達此次展覽的期待。提及2016年，陳毓珊在佛光山寶藏館舉辦師生押花聯展，因一幅佛陀的八相成道圖「降兜率」作品，促成這次「花開見佛」特展。365個日子裡，陳老師與團隊朝思暮想的是佛與花，眼看、心想、腦思，全是花的藝術創作，押花藝術最大的特點是以花代色、以花輪廓代筆，押花無法調色，唯有在「祖師西來意」中尋找靈感；期許陳老師以此展出報佛恩、父母恩、眾生恩。

高雄師範大學副校長王政彥表示，趙慕鶴是終身學習的典範及楷模，感謝如常法師促成此次展出的因緣；並道出這次作品都是由收藏的親友、學生所提供，可見其廣結善緣的性格。

受趙慕鶴之託，向大家致謝的前空軍航空技術學院校長李國祥表示，趙老師的鳥蟲體書法受到大英博物館的典藏，此次展出感謝各方的協助，尤其東方設計學院副教授蕭啟郎伉儷的積極協助策展，葉水蓉並特別提供趙老師逾50幅的鳥蟲體書法。最後以「花若盛開，蝴蝶自來；你若精彩，天自安排」與大家共勉。

陳毓珊感恩的敘述和佛光山結緣以來驚喜不斷的心路歷程，感謝三重禪淨中心監寺妙悟法師的推薦，有因緣在佛光山參展，喜愛創作的她接觸押花之後，發現掌握花材、顏色、構圖比一般繪畫更具高難度，在學生一句「你可以的」鼓勵下，以1年時間完成佛陀八相成道圖；她也鼓勵學生共同完成佛館系列押花作品。玉米葉、雞屎藤、棉花、太陽花等植物，均成為師生創作的素材。「押花藝術可以弘法，我做到了！」陳毓珊喜極而泣的表示。

參加貴賓尚有趙慕鶴孫子趙雙戰、中華福報生活推廣協會理事長陳順章伉儷、屏東高泰國中校長邱永生、禎祥食品工業股份有限公司董事長張晁禎、拈花惹草押花協會理事長王玉鳴等。

(中時)