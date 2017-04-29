金門獅王爭霸賽 11隊「弄獅」較高下

金門迎城隍重頭戲之一的「獅王爭霸戰」今天下午在縣立體育館登場。（李金生攝）

來自兩岸和馬來西亞、新加坡的11支隊伍同場角逐「獅王」寶座。（李金生攝）

傳統南獅項目競賽在今天下午首先登場。（李金生攝）

「獅王爭霸戰」在戰鼓鼕鼕中揭開熱鬧序幕。（李金生攝）

「弄獅」表現獅子在動、靜之間的神韻和姿態。（李金生攝）

「獅王爭霸戰」吸引人潮，金城鎮長石兆瑉感謝大家的努力。（李金生攝）

已邁入第5屆的「獅王爭霸戰」，讓金門迎城隍更加熱鬧。（李金生攝）

金門天震堂醒獅團團長許績才是「獅王爭霸戰」工作團隊的靈魂人物。（李金生攝）

天震堂醒獅團在傳統南獅比賽中，獅子撲倒敵將的精采演出。（李金生攝）

金門迎城隍重頭戲之一的「獅王爭霸戰」今（29）日在縣立體育館登場，來自兩岸和馬來西亞、新加坡的11支隊伍，下午起連2天在喧天鑼鼓聲中，以華麗的腳步和身段演繹獅子栩栩如生的姿態，激烈角逐2017年「獅王」的最高榮譽。

這項由金城鎮公所、金城鎮民代表會及浯島城隍廟管委會主辦，金門縣民俗技藝推廣協會承辦的國際性比賽，今年共邀請廣東汕尾義興比麟堂、香港柔功門夏國璋龍獅發展基金、香港弘德龍獅體育會、台灣文揚龍獅團、三峽漢武龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、台南雄威館、高雄兩廣龍獅戰鼓團、台北關聖宮龍獅團、馬來西亞沙威文青龍獅團、新加坡藝威體育會及地主隊金門天震堂一較高下。

美中不足的是去年高樁「獅王」大陸廣東汕尾義興比麟堂，因簽證問題無法前來，全隊昨天在廈門碼頭等到最後一刻，才宣布放棄比賽，但教練鍾道仁今天仍親至比賽現場向大會致意，讓原先期待再睹「獅王」丰采的鄉親十分惋惜。

今天下午首先進行傳統南獅項目競賽，與賽11隊在滿場觀眾的加油聲中，輪番上場競技。最精采的高樁比賽則在明天下午登場，最低的踏腳65公分，最高則有250公分，在只有0.4平方公尺的高樁上表現獅子「喜、怒、哀、樂、睡、醒、動、靜」各種神韻，預期將吸引更多獅迷來到。

鎮長石兆瑉表示，金門迎城隍獲得文化部指定為國家重要民俗活動，金城鎮公所舉辦邁入第5屆的獅王爭霸賽，年年造成轟動，帶來不小的觀光產值，他要特別感謝天震堂醒獅團的大力協助，讓這場年度盛會持續順利、圓滿進行。

(中時)