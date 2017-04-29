張月麗最棒的母親節禮物 女兒錄取美國設計第一學府
張月麗今（29）日義務主持「單親之母」黃越綏老師發起的「傑出弱勢單親母親表揚活動」，顛覆傳統定義模範母親一定家庭圓滿，有更多弱勢的單親媽媽更值得表揚，張月麗說：「單親媽媽更偉大，我每年都跟黃老師報名主持，為媽媽們跟我自己加油！」
張月麗獨立撫養女兒Mindy二十年，身為過來人，她說：「婚姻的挫折，對女人來說是人生跌一大跤，我自己曾經有半年不見人，還好有很多貴人鼓勵，讓我從工作中把自信心找回來！」
所以她不但連續3年義務主持，今天還帶成年美麗的女兒Mindy來實習，女兒全程當她小助理，幫她拍照送水，她滿足的說：「是我離不開她，她長年在美國唸書，難得回來，我們每天都膩在一起！」
Mindy也貼心的說：「我在美國學產品設計，有時忙到每天只睡3小時，希望以後畢業有最好的作品，送給媽媽。」張月麗說：「Mindy很努力錄取洛杉磯ArtCenter College of Design藝術中心設計學院，是學設計的第一志願，是我收到最棒的母親節禮物，也更有動力接活動主持、代言、經銷高爾夫球、保養保健食品，多方位發展，支持女兒完成學業！」
(中時)
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