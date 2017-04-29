LINE遇假援交 中年男子遭詐30萬

警方提醒假援交真詐騙的手法，歹徒會要求被害人購買遊戲點數。(林郁平翻攝)

警方呼籲業者應注意、提醒購買大量遊戲點數的消費者，避免對方遭到詐騙。(林郁平翻攝)

一名已退休的56歲宋姓男子，上月初從LINE的「動態訊息」點讚的網友中，看到一名暱稱「琳兒」的女子照片面容姣好、身材火辣，主動加對方為好友，並天天在LINE上與她聊天，維持了近1周。

後來，自稱在酒店上班的「琳兒」向宋男透露自己也從事援交，「2小時3000元出場做全套」，宋男心癢難耐同意後，當晚就有一名自稱是「琳兒」老闆、自稱「菜頭」的男子來電表示，公司規定交易前必須先購買遊戲點數，將序號密碼拍照傳給他，證明有足夠的財力從事援交，且還可以成為酒店會員。

宋男不疑有他，到超商購買了9萬多元遊戲點數，但對方收到點數後卻並未出現。接下來幾天，宋男又陸續接到「菜頭」來電，以凶狠語氣恐嚇他再交付遊戲點數，否則將對他不利。宋男擔心自己的安危，陸續交付遊戲點數，前後共買了37張點數，交付了近30萬元，直到最後「菜頭」再度表示，只要再繳交10萬元保證金，並到酒店消費，就會把之前交付的點數全部還給宋男，宋男這才驚覺遭到詐騙，趕緊向警方報案。

刑事局呼籲，「遊戲點數」是詐騙關鍵字，民眾務必提高警覺。平日使用LINE，可取消「允許被加入好友」及「公開ID」，就能避免被有心人加入搭訕。此外，呼籲販售遊戲點數的通路業者，應本著社會責任及道德良知，加強收銀員工訓練，提高警覺，遇民眾購買大筆金額點數，甚至一面講電話或滑手機，可能都是遭詐騙的跡象，除應善意提醒對方，必要時可通知警方前往處理。

(中時)