莫拉克風災後中斷8年 勤和至復興中期道路完工通車
2009年莫拉克風災重創台20線南橫公路，造成勤和路段以上道路被沖斷，在中斷8年後，勤和至復興路段中期道路於29日提前通車完工，市長陳菊感謝各界協助災後復原建設，讓原鄉部落有安全回家的道路。
被譽為「台灣最美公路」台20線部分路段遭莫拉克颱風沖毀，復興、拉芙蘭、梅山3部落道路完全中斷更形成孤島，雖有便道通行，但每逢豪雨就斷，去年總共中斷90天，整年度有4分之1時間，3里居民進出困難。
公路總局為提升原鄉通行安全，斥資10億元辦理勤和至復興段復建工程，在積極趕工下，最為艱難的B1標最後一哩路（97K+300-98K+102）在4月份提前達陣，宣告全段完工，復興等3里擺脫封路苦。
今天上午舉行完工暨祈福典禮，部落耆老和族人以布農族祈福儀式，期盼上天庇佑道路安全，居民也以熱鬧歌舞歡慶通車，市長陳菊、總統府資政張俊雄等人都到場見證。
公路總局尊重原鄉在地心聲，將B1標橋樑命名為明霸克露橋(布農族語minbaklu意為希望之橋)。
陳菊表示，每次經過此路段都是行走溪底便道，如今終於復通，她內心無比感動，另梅山連接台東尚在努力中，期盼早日開通，找回88風災前美麗南橫和觀光榮景。
(中時)
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