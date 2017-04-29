富邦新洋投快來了 可能換神盾
富邦悍將今年戰績不佳，力猛和神盾兩洋投不夠力，是一個主要原因，日前就傳打算找新洋將，就在神盾昨役對Lamigo桃猿吞敗後，富邦悍將找洋投腳步似乎跑得更快了！總教練葉君璋29日對Lamigo桃猿賽前透露，手邊已有鎖定3名人選，最快5月中旬亮相。而被替換的對象，很可能是左投神盾。
神盾昨對桃猿投5局失4分吞敗，至今6場先發繳出2勝3敗、自責分率6.61成績，力猛也好不到哪去，出賽8場，自責分率高達8.62。葉總透露，目前傾向找先發投手，沒有設定一定要有大聯盟資歷，但期望能以有亞洲經驗的投手為主，「畢竟亞洲跟美國環境還是有差。」預計會先補1名投手，不會全換。
葉總透露，現在本土先發包括陳明軒、林振賢等人，表現都還不錯，力猛雖過去沒投過後援，轉牛棚後表現不佳，但若不能先發，應該還有空間到中繼試試，至於神盾昨雖狀況不錯，不過有球威不足的問題。言下之意，被替換的很可能就是神盾。
(中時電子報)
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