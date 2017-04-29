老翁掉落溪谷 吊掛上岸送醫獲救

警消為失溫陳姓老翁保暖後，緊急將他送醫治療。 （林雅惠翻攝）

76歲陳姓老翁28日早上7時，被人發現疑掉落六龜區新開橋下溪谷無法脫困，消防人員接獲報案後前往救援，警消兵分橋面吊掛及橋下固定防護組，並請里長協調民間吊車業者協助吊掛，順利救起陳翁，無生命危險。

消防人員表示，經調查，陳姓老翁病痛纏身，於27日下午失聯後，友人就感覺異狀並開始搜尋，最後於昨日早上7時，發現老翁躺在溪谷河床邊，意識清楚但有失溫情形，隨即報案。

消防人員到達現場後，沿著新開橋旁的邊坡下切至溪谷，發現老翁後，救護人員評估老翁意識清楚，但有熊貓眼和流鼻血情形，研判頭部可能受到撞擊，為何掉落橋下溪谷，老翁不願多作說明。

由於事發地點距橋面約有30公尺高度，消防人員使用長背板和籃式擔架吊掛，將他固定和確保，由民間吊車使用吊臂，吊掛他至橋面上，並由救護車送往旗山醫院救治。

消防局呼籲，民眾可利用「高雄市119」App報案，若無法詳細提供119需救援地址、明確位置，就算無法開口說話，消防員也能循GPS定位到場救援。

(中時)