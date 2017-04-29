油價續跌 台塑化汽、柴油調降0.5元

國際原油延續走跌態勢，台塑化（6505）宣布5月1日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.5元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油每公升23.7元、95+無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.2元、超級柴油每公升21元。

台塑化指出，市場擔憂俄羅斯可能在石油輸出國組織(OPEC)減產協議到期後，增加原油產量，加上利比亞油田逐步恢復運作等因素影響，近期國際油價表現趨緩、走跌。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，調降汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.5元/公升。

美國產量增長、利比亞兩處合計日產能40萬桶的油田在抗議結束後恢復生產，加上開車旺季來臨前的美國汽油需求似乎疲軟的影響；紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月27日下跌1.3％，每桶48.97美元，創一個月新低。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌0.7％，每桶價格51.44美元。

(工商)