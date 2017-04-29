小毒蟲上路 遇警心虛甩尾撞車被逮
岡山分局員警日前巡邏時，在嘉興西路與河華路口發現一部黑色自小客車闖紅燈，遂趨車鳴笛攔檢，未料該車駕駛竟加速駛離，一路讓員警追逐，最後因車速過快失控撞上燈柱，駕駛被警方逮捕查獲1.76g安非他命，被帶回偵訊送辦。
警方4月25日凌晨3時發現23歲吳姓男子駕駛的自小客車，行跡可疑，前往盤查，該車在嘉興路、河華路、公園東路等市區路段繞行約2、3圈後，見無法甩開警車追逐，就開上省道打算向南往橋頭方向駛去。
員警一路追隨，結果吳男車輛經過岡山、大德路口彎道，因車速快而失控，把速食店前一部機車撞斷成兩截，另波及一旁燈柱，吳無法逃逸最後被警方逮獲。
警方表示，吳男有多項毒品前科，在其駕駛座下發現一個拉K用的K盤，另在置物盒中查獲安非他命1.76g，吳嫌因自撞身受挫、擦傷，經醫院觀察無礙後，最後被依毒品危害防制條例現行犯移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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