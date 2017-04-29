終止兒童受暴 你我挺身做到
由台灣世界展望會舉辦的「終止兒童受暴，你我挺身做到」分享會暨倡導活動，29日在高雄大遠百1樓戶外廣場舉行，以公益創意市集形式呈現，許多愛心廠商免費贊助義賣商品，義賣所得將全數投入「終止兒童受暴」相關服務方案。
今天活動在全國6地同步展開，高雄場現場也設置闖關活動，針對童婚、霸凌、虐待、童工、難民及童兵等6大議題，最後拍照打卡上傳，響應「終止兒童受暴，你我挺身做到」，吸引許多民眾踴躍參與，藉著各個關卡的體驗，了解無論是有形或無形的暴力，都將對兒童留下終生難以抹滅的傷害。
社會局副局長葉玉如出席，代表高雄市政府支持台灣世界展望會「終止兒童受暴」全球行動。
台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，暴力不僅傷害兒童，且危及他們未來的生存機會、影響身心健康與教育，並有可能導致日後的危害健康行為，如吸菸、酗酒、吸毒等，因此，對兒童的暴力會侵蝕人力與社會資本，削弱經濟發展。
(中時)
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