轎車撞進民宅18歲孕婦不治 一屍兩命

潘男載著懷有6個月身孕的女友和友人，行經屏東萬丹大學路時，疑似為了閃避車輛，失控撞入一旁民宅，撞擊力道極大，車身嚴重扭曲變形。（潘建志翻攝）

潘男載著懷有6個月身孕的女友和友人，行經屏東萬丹大學路時，疑似為了閃避車輛，失控撞入一旁民宅，撞擊力道極大，車身嚴重扭曲變形。（潘建志翻攝）

潘男載著懷有6個月身孕的女友和友人，行經屏東萬丹大學路時，疑似為了閃避車輛，失控撞入一旁民宅，撞擊力道極大，屋內擺設全毀一片狼籍。（潘建志翻攝）

潘女臉書時常PO出和男友的恩愛合照，對小嬰兒誕生、組成家庭非常期待。（翻攝自潘女臉書）

屏東縣萬丹鄉28日晚上發生一屍兩命車禍，27歲潘姓男子載著懷有6個月身孕的18歲潘姓女友和3名友人，行經大學路時，疑似為了閃避車輛，失控撞入一旁民宅，車上5人及屋主太太分別受到輕重傷，潘女送醫後不治，腹中胎兒也來不及看到這個世界。

警方調查，當晚9時許潘男戴著女友及3名友人，從家裡要往高雄，經行萬丹大學路時，疑似前了要閃避前方陳女駕駛的車輛，失控撞上對向電線桿，再衝入民宅中。當時張姓屋主的太太正在屋內看電視，被巨大撞擊嚇呆了。

因撞擊力道極大，轎車板金整個凹陷、車身嚴重扭曲變形、玻璃全部碎裂；民宅大門被衝破，屋內擺設全毀，一片狼籍。車上5人分別受到輕重傷，其中最嚴重的是坐在副駕駛座的潘女，整個人被卡在車內，消防隊員趕到時，駕駛的潘男還不斷哀求「我老婆還在裡面，快救她啦！」

潘女被救出時意識昏迷，到院前已無呼吸心跳，緊急送往東港輔英醫院急救。潘女身上有多處撕裂傷、鈍傷、血腫，不過因頭部受創嚴重，經急救1小時後仍宣告不治，腹中胎兒也來不及面世，一屍兩命。車上其他4人經急救，都已無生命危險。

據了解，潘男和潘女交往1年半，有了愛的結晶，下半年準備步入禮堂，潘女臉書也時常PO出和男友的恩愛合照，19日時還寫道「距離胎兒出生日期還有113天。」對於未來小嬰兒誕生、組成家庭非常期待，沒想到竟會發生噩耗。

潘女家屬到車禍現場，看到車子變成一堆廢鐵，非常難過。家屬表示，潘女從小父母離異，跟著爺爺、奶奶生活，目前就讀五專護理科，很喜歡小孩，常會跟鄰居小孩玩，也很期待早日和腹中的孩子見面，「沒想到現在一切都沒有了。」

(中時)