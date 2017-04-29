高屏溪岸寵物公園啟用，毛小孩好開心

屏東縣首座寵物公園29日在高屏溪左岸高灘地啟用，吸引許多飼主帶著毛小孩來體驗。（潘建志攝）

屏東縣首座寵物公園29日在高屏溪左岸高灘地啟用，吸引許多飼主帶著毛小孩來體驗。（潘建志攝）

屏東縣首座寵物公園29日在高屏溪左岸高灘地啟用，吸引許多飼主帶著毛小孩來體驗，現場也有認養活動，小朋友直呼「好可愛」。（潘建志攝）

一起帶毛小孩來運動吧！屏東縣首座寵物公園29日在高屏溪左岸高灘地啟用，吸引許多飼主帶著毛小孩來體驗。公園占地廣闊，可也有各種運動設施，供毛小孩盡情奔跑、揮耗體力，讓飼主們直呼「真是遛毛小孩的好地方！」

寵物公園位於高屏溪屏東岸的高灘地，就在高屏大橋下，周圍都是河灘地，非常遼闊，過去就有許多飼主喜歡帶著毛小孩來這運動，屏東縣政府因此打造專屬活動空間。

寵物公園分大型犬及小型犬活動區，設置各項運動設施，彩繪水泥涵管可讓飼主與毛小孩躲貓貓，跳高輪胎架可訓練毛小孩跳躍能力，浪狀棧道可鍛鍊毛小孩腳力，讓毛小孩盡情玩耍。園區內也設有狗便清理袋，飼主一定要負責清理。

昨日開幕除了各項表演，也有不少飼主帶著奇珍異獸的寵物來大會師，有金剛鸚鵡、象龜、蟒蛇、大蜥蜴等，吸引大家目光。現場也舉辦狂犬病預防注射、寵物健診、美容、行為矯正等活動。

縣府表示，寵物公園未來是各類寵物聚會、認養的好地點，歡迎民眾帶毛小孩一起來遊玩，也要呼籲飼主，進入園區一定要繫上狗鍊，避免犬隻互相攻擊。同時也希望要養寵物的民眾「以認養代替購買」。

(中時)