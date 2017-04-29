養蝶教保育 南市9所國小成果展
心源教育基金會在全台推動蝴蝶生態教育已有14年時間，近2年來在台南市補助新營、新進、大光、仁德、安平、紅瓦厝、進學、勝利、新興等9所小學，興建蝴蝶園、種植蜜源植物、培訓種子教師等，也提供幼蟲讓學童飼養，今天上午在新營國小辦理成果展，學童們巧扮小小生態解說員，模樣逗趣。
心源基金會執行董事王志榮表示，台灣昔日有蝴蝶王國之稱，但因都市發展、環境汙染、生態惡化及氣候變遷等因素，無論是種類及數量都有下降趨勢，因蝴蝶存續是重要的生物指標，為向下扎根，所以該基金會專注推動生態教育，讓孩子能從小親近、並認識蝴蝶生態，培養愛惜自然環境及土地的觀念。
新營國小校長張溪南指出，基金會補助學校100餘萬設置蝴蝶園，種植適合蝴蝶繁衍的植物，並提供蟲卵、幼蟲及蝴蝶等，提供學童可隨時觀測的教育空間，再搭配課堂上的知識教育，更能事半功倍。
但今年基金會正在孵育，將要送給9校的數千顆無尾鳳蝶蟲卵，在日前發現遭到蜂類寄生，恐怕無法如預期計畫分送，所幸2年多來的成果顯現，蝴蝶園內還是有白紋斑蝶、大紅鳳蝶等多種蝶類飛舞，今天的闖關遊戲，各校小小生態解說員各顯本事，場面熱鬧。
(中時)
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